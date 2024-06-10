Олимпийская сборная Украины назвала состав на матч с Японией U-19
Четвертая игра на турнире
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 10 июня олимпийская сборная Украины проведет свой последний матч группового этапа на международном турнире во Франции Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет команда Японии U-19.
Главный тренер нашей команды Руслан Ротань озвучил стартовый состав на игру.
Украина U-23: Ермаков, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Федор, Рубчинский, Шостак, Велетень, Хлань, Сикан,
Запасные: Фесюн, Синчук, Драмбаев, Павлюк, Ярмолюк, Сигеев, Краснопир, Кучерявый.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по Киеву.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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