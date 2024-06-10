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Олимпийская сборная Украины назвала состав на матч с Японией U-19

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Четвертая игра на турнире

Олимпийская сборная Украины назвала состав на матч с Японией U-19

Фото: пресслужба УАФ

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Сегодня, 10 июня олимпийская сборная Украины проведет свой последний матч группового этапа на международном турнире во Франции Maurice Revello. Соперником сине-желтых станет команда Японии U-19.

Главный тренер нашей команды Руслан Ротань озвучил стартовый состав на игру.

Украина U-23: Ермаков, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Федор, Рубчинский, Шостак, Велетень, Хлань, Сикан,

Запасные: Фесюн, Синчук, Драмбаев, Павлюк, Ярмолюк, Сигеев, Краснопир, Кучерявый.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 по Киеву.

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Олимпийская сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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