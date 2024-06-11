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Сборная Ротаня в финале, Дулуб покинул ЛНЗ, Маркевич не уходит из Карпат. Главные новости за 10 июня

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Сборная Ротаня в финале, Дулуб покинул ЛНЗ, Маркевич не уходит из Карпат. Главные новости за 10 июня

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Вашему вниманию все самое интересное, что вы могли пропустить.

Олимпийская сборная Украины одержала четвертую победу подряд на турнире Мориса Ревелло и будет играть в финале

В понедельник подопечные Ротаня встречались с Японией U-19. Очередные три очка "сине-желтым" принес дубль Владислава Велетня - 2:1. Таким образом, олимпийская сборная Украины выиграла все свои четыре игры на групповом этапе и с первого места выходит в финал. Всего один пропущенный мяч – впечатляющий показатель. Отметим, что финал пройдет 16 июня. Украинцы сыграют против Кот-д'Ивуара.

ЛНЗ остался без тренера

Черкасский клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Олегом Дулубом. Также команду покидает и помощник главного тренера Александр Грановский. Стороны так и не договорились о новом контракте. Напомним, что ЛНЗ прошлый сезон в УПЛ завершил на седьмом месте.

Маркевич остается в "Карпатах"

Вчера, 10 июня, состоялась встреча главного тренера львовского клуба Мирона Маркевича с владельцем футбольного клуба Владимиром Матковским. Как сообщает Sport.ua, на встрече не поднимался вопрос смены главного тренера. Обсуждали усиление команды перед новым сезоном. Напомним, что львовяне будут играть в УПЛ.

Неожиданное продолжение карьеры для Лупашка

Бывший наставник "Ингульца" Владислав Лупашко может уже в ближайшие дни оказаться в структуре "Карпат", сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета". Один из вариантов – на должность старшего тренера юношеской команды, но с прицелом и фокусом на будущее.

Александр Филиппов определился с новым клубом

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов точно покинет команду, сообщает Sport.ua. По информации источника, опытный нападающий предпочел "Александрию" и личное приглашение Руслана Ротаня. В прошлом сезоне Филиппов забил девять голов и отдал три результативных передачи. Его контракт с днепровским клубом истекает уже этим летом.

ПФЛ определяется с форматом Второй лиги

По словам президента ПФЛ Александра Каденко, вероятнее всего будет вариант с двумя группами по 12 команд в каждой. Окончательно все будет известно уже через неделю на конференции ПФЛ. Известно, что в сезоне 2024/25 во Второй лиге будут играть вторые команды Ворсклы", "Александрии", "Колоса", "Руха", "Полесья", "Вереа".

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Пригода
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