СБУ задержала в Житомире 19-летнего агента РФ, который готовил удары по военным учебным заведениям и больницам

В Житомире задержан 19-летний российский агент, готовивший удары по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оккупантов интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории Житомирской и Одесской областей. В частности, в каком режиме они работают, был ли передислоцирован личный состав и тому подобное.

Также рашисты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны.

Так, ФСБ РФ завербовала 19-летнего жителя Одессы, искавшего быстрого заработка в интернете.

"По указанию оккупантов он ежедневно обходил несколько локаций в областном центре, чтобы выяснить, есть ли там украинские военнослужащие. Находясь вблизи "нужного" объекта, информатор наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фотоснимки. Обо всех полученных сведениях агент мессенджером отчитывался своему российскому куратору.

Впоследствии фсб "отправила" своего агента в Житомирскую область, где он продолжил шпионить по отработанному алгоритму. В случае подтверждения координат потенциальных целей, оккупанты планировали осуществить по ним ракетно-пушечные удары", - говорится в сообщении.

Молодой человек был задержан, когда он проводил доразведку вблизи объекта в Житомире.

Злоумышленник находился на дистанционной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности. За каждое выполненное задание он обещал своему агенту денежное вознаграждение. Средства должны были поступать на банковскую карточку информатора.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.