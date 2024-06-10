На Закарпатье грузовик на "черных" номерах прорвал госграницу: венгры задержали 32 украинца

В воскресенье 9 июня на Закарпатье грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвал границу, венгерские пограничники задержали 32 украинских граждан.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Утром 10 июня в сети появилась информация об инциденте на украинско-венгерской границе, который произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань".

Видеокамеры зафиксировали, что грузовик двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Позже автомобиль нашли на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули. Еще позже венгерская сторона сообщила о задержании 32 человек.

"Относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны

В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины.

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Кроме этого пограничники Украины задержали нескольких человек, которые возможно причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы денег", - сказал Демченко.

Демченко уточнил, что в ходе проверки не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям.

Офицер добавил, что пока венгерская сторона еще не передала Украине задержанных граждан.