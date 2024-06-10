Чеферин: Мы уже обсуждали допуск юношеских команд РФ. Почему запрет должен касаться детей?

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о запрете российским команда выступать под эгидой организации после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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- Ощущается ли на вас какое-либо давление или дискуссия о том, чтобы позволить российским командам вернуться в турниры УЕФА, несмотря на нападение на Украину?

- Нет никакого давления, и у нас никогда не было давления, чтобы разрешить их снова. Вообще-то я против любого бойкота. Но в данном случае, после начала войны, мы просто обязаны были это сделать. И мы были одними из первых, кто это сделал. Не думаю, что футбол в этом случае сильно поможет. Но каждый из нас может что-то сделать.

- Такое влияние не обязательно должно исходить от самой России. Есть ли в УЕФА ассоциации, которые хотели бы вернуть россиян?

- Мы уже обсуждали, следует ли не пускать российские молодежные сборные обратно на наши соревнования. Почему это должно касаться детей, которые еще не могут голосовать в своей стране? Но на данный момент сделать это невозможно, поскольку некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств. Я до сих пор говорю: детей в России воспитывают под пропагандой, что мы их не любим, ненавидим и не принимаем. В тот момент, когда они приедут сюда и, возможно, встретят других 15-16-летних ребят из Германии, Словении или где-то еще, они могут увидеть это по-другому. Но в настоящее время целое поколение в России воспитывается на еще большей ненависти. Вся ситуация в Европе пугает. Она меня пугает.