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ВСУ: В Баренцевом море загорелся российский БДК Адмирал Левченко

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Загорелся один из двигателей корабля

ВСУ: В Баренцевом море загорелся российский БДК Адмирал Левченко

википедия

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Баренцевом море загорелся российский большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Пока что точные причины возгорания не известны.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" загорелся в Баренцевом море. Как отмечает Плетенчук, там экипажа несколько сотен. Россияне пытаются потушить пламя.

"Так бывает, когда "сверхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась", - написал Плетенчук.

"Адмирал Левченко" - российский эсминец, который стал на вооружение Военно-морских сил СССР в 1988 году. Теперь он входит в состав Северного флота России. "Адмирал Левченко" несет на борту ударное вооружение - ракето-торпеды "Раструб", которые подходят для поражения как подводных, так и надводных целей. Энергетическая установка корабля представлена четырьмя газотурбинными установками, которые разгоняют корабль до 29 узлов. Экипаж - 385 матросов и офицеров.

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