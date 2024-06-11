1100 оккупантов за сутки и еще один самолет: Генштаб сообщил о потерях врага
Выбито много техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в войне за минувшие сутки.
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Силы обороны ликвидировали еще 1100 оккупантов. Также было уничтожено 23 танка, 32 ББМ и 46 артиллерийских систем.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 11.06.24 составляют:
- личного состава - около 520850 (+1100) человек,
- танков - 7902 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 15176 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 13690 (+46) ед,
- РСЗО - 1099 (+1) ед,
- средства ПВО - 842 (+5) ед,
- самолетов - 359 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11023 (+13),
- крылатые ракеты - 2278 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18676 (+58) ед,
- специальная техника - 2288 (+21)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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