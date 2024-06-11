В Северной Осетии разбился российский истребитель Су-34 - экипаж погиб
Причина - техническая неисправность
Getty Images/Global Images Ukraine
1 июня истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 разбился в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб. Об этом сообщают российские информагентства.
На борту находились два пилота - оба погибли. По данным Минобороны РФ, причиной авиакатастрофы стала якобы техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной горной местности вблизи села Горный Дзуарикау во время планового учебно-тренировочного полета.
8 июня издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Главное управление разведки Минобороны Украины осуществило атаку дронами на Северную Осетию РФ.
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