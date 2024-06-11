США сняли запрет на поставку оружия для Азова - WP

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена позволит военному подразделению "Азов" использовать американское оружие. Как пишет The Washington Post, об этом заявили в Госдепартаменте США.

"После тщательной проверки украинская 12-я бригада специального назначения "Азов“ прошла проверку, проведенную Государственным департаментом США", - говорится в заявлении.

Как отмечают в издании, "Азову" запретили использовать американское оружие около 10 лет назад, поскольку американские чиновники решили, что некоторые из ее основателей исповедуют расистские, ксенофобские и ультранационалистические взгляды.

Представитель Госдепартамента не уточнил изданию, когда именно будет снят запрет и военные смогут получить вооружение.

Руководство "Азова" и украинское правительство пока не комментировали эту информацию.