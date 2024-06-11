  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ЕС назвали дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов
В тренде

В ЕС назвали дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов

Общие новости

Совсем скоро

В ЕС назвали дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен назвала дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов во время проведения конференции по восстановлению Украины. По ее словам, эти доходы будут уже в июле.

Также до конца июня Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility.

"Сегодня я могу сказать, что мы поставим в Украину дополнительные 1,9 миллиарда евро с Ukraine Facility до конца этого месяца из-за тех реформ и инвестиционных стратегий, которые приняла Украина", - заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что уже было мобилизовано 200 миллионов евро на неотложный ремонт энергосистемы.

"Далее мы будем вкладывать деньги в генерацию энергии и тысячи солнечных панелей поступят в Украину. Наша цель - децентрализовать производство энергии, что повышает устойчивость украинской энергосети", - добавила она.

По теме
yellow-arrow
США сняли запрет на поставку оружия для Азова - WP
yellow-arrow
В Северной Осетии разбился российский истребитель Су-34 - экипаж погиб
yellow-arrow
1100 оккупантов за сутки и еще один самолет: Генштаб сообщил о потерях врага
деньги Евросоюз Урсула фон дер Ляйен война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Економічна правда
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости