В ЕС назвали дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов
Совсем скоро
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен назвала дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов во время проведения конференции по восстановлению Украины. По ее словам, эти доходы будут уже в июле.
Также до конца июня Украина получит 1,9 миллиарда евро по плану Ukraine Facility.
"Сегодня я могу сказать, что мы поставим в Украину дополнительные 1,9 миллиарда евро с Ukraine Facility до конца этого месяца из-за тех реформ и инвестиционных стратегий, которые приняла Украина", - заявила фон дер Ляйен.
Кроме того, президент Еврокомиссии отметила, что уже было мобилизовано 200 миллионов евро на неотложный ремонт энергосистемы.
"Далее мы будем вкладывать деньги в генерацию энергии и тысячи солнечных панелей поступят в Украину. Наша цель - децентрализовать производство энергии, что повышает устойчивость украинской энергосети", - добавила она.
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