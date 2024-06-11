Шольц анонсировал поставки Украине третьей системы Patriot, ракет и IRIS-T
Значительное усиление ПВО
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 11 июня, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета помощи Украине, который будет включать систему ПВО Patriot, установку IRIS-T, Gepard и боеприпасы.
Об этом он заявил, открывая Конференцию по восстановлению Украины в Берлине.
"Важнейшая потребность Украины сейчас - это боеприпасы и оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.
Хочу обратиться ко всем присутствующим и попросить вас - поддержите нашу инициативу по увеличению способность украинского ПВО всем, чем можете", - призвал Шольц.
По словам Шольца, с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине 30 млрд евро военной помощи, а также миллиарды на гуманитарную помощь.
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