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Италия выделит Украине 140 млн евро на восстановление инфраструктуры

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Также в июне будет объявлено и о пакете военной помощи

Италия выделит Украине 140 млн евро на восстановление инфраструктуры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи объемом 140 млн евро. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024.

"Правительство Италии приняло решение предоставить (Украине - ред.) новый пакет, 140 миллионов евро, на восстановление инфраструктуры - железной дороги, сельского хозяйства, сферы здравоохранения, разминирования и другое", - сказал он.

45 миллионов евро из этого пакета пойдут на реконструкцию разрушенного российским обстрелом Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Также министр объявил о подписании с украинским правительством меморандума о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Италия готовится в июне направить девятый пакет помощи Украине, в который войдет, в частности, система ПВО SAMP/T. Это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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