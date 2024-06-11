Италия выделит Украине 140 млн евро на восстановление инфраструктуры
Также в июне будет объявлено и о пакете военной помощи
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Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи объемом 140 млн евро. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024.
"Правительство Италии приняло решение предоставить (Украине - ред.) новый пакет, 140 миллионов евро, на восстановление инфраструктуры - железной дороги, сельского хозяйства, сферы здравоохранения, разминирования и другое", - сказал он.
45 миллионов евро из этого пакета пойдут на реконструкцию разрушенного российским обстрелом Спасо-Преображенского собора в Одессе.
Также министр объявил о подписании с украинским правительством меморандума о сотрудничестве.
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