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Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять

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Об этом он заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем

Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал процесс мобилизации в Украине.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается мобилизации. Я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет из-за состояния военного, из-за состояния войны, с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день война.

Но если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстоять", - сказал Зеленский.

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