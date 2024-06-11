Зеленский о мобилизации: Если хотим сохранить государство, то нужно его отстоять
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал процесс мобилизации в Украине.
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Об этом он заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается мобилизации. Я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас идет из-за состояния военного, из-за состояния войны, с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день война.
Но если мы хотим сохранить наше государство, то надо его отстоять", - сказал Зеленский.
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