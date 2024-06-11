В Одессе произошла драка между медиками скорой помощи и представителями ТЦК. ВИДЕО

В Одессе возник конфликт и драка возле Территориального центра комплектации и социальной поддержки между медиками "скорой помощи" и работниками ТЦК.

Местные журналисты говорят, что бригада медиков одесской "скорой" помощи прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы пожелали "немедленно мобилизовать их в армию".

Как сообщает корреспондент "Думской", позже коллеги фельдшеров съехались на "скорых" с включенными сиренами и устроили акцию протеста. Произошло несколько драк между медиками и военными.

Один из фельдшеров заявил "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

Одесский ТЦК вышел с заявлением, в котором просит медиа не спекулировать на теме. Военные отмечают, что разбираются, кто виноват в сложившейся ситуации.

"Сейчас активно распространяется информация о ситуации вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса.

Сообщаем средства массовой информации и население о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.

Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации. Подробная информация об обстоятельствах происшествия будет доведена дополнительно в ближайшее время", - говорится в заявлении ТЦК.