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В Одессе произошла драка между медиками скорой помощи и представителями ТЦК. ВИДЕО

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Прибывшую по вызову бригаду скорой закрыли в военкомате

В Одессе произошла драка между медиками скорой помощи и представителями ТЦК. ВИДЕО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе возник конфликт и драка возле Территориального центра комплектации и социальной поддержки между медиками "скорой помощи" и работниками ТЦК.

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Местные журналисты говорят, что бригада медиков одесской "скорой" помощи прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы пожелали "немедленно мобилизовать их в армию".

Как сообщает корреспондент "Думской", позже коллеги фельдшеров съехались на "скорых" с включенными сиренами и устроили акцию протеста. Произошло несколько драк между медиками и военными.

Один из фельдшеров заявил "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

Одесский ТЦК вышел с заявлением, в котором просит медиа не спекулировать на теме. Военные отмечают, что разбираются, кто виноват в сложившейся ситуации.

"Сейчас активно распространяется информация о ситуации вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса.

Сообщаем средства массовой информации и население о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.

Просим всех воздерживаться от распространения дезинформации. Подробная информация об обстоятельствах происшествия будет доведена дополнительно в ближайшее время", - говорится в заявлении ТЦК.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.06.2024 в 19:52
Ублюдки НКВД-шники ! Моєму сину приносили повістку.... 8 чоловік 2-х метрових бугаїв , причому з перегаром....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
11.06.2024 в 19:52
Ублюдки НКВД-шники ! Моєму сину приносили повістку.... 8 чоловік 2-х метрових бугаїв , причому з перегаром....
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Море23 (Одесса)
11.06.2024 в 19:21
Скоро останется только тцк .всех отправят на фронт
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