В Запорожье застрелили главу Федерации бокса Запорожской области

Утром 11 июня в Запорожье был убит глава Федерации бокса Запорожской области Максим Денщик.

Денщик также недавно занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, но в мае был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.

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Сотрудники полиции установили, что у подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел в него четыре выстрела и скрылся с места происшествия.

Пострадавший скончался при оказании медицинской помощи.

По этому факту следователи Нацполиции и Прокуратуры открыли уголовное производство. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.