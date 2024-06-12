Украина разгромила Молдову, Довбик договаривается с грандом, Роналду обновил рекорд. Главные новости за 11 июня

Команду Сергея Реброва уже на 2-й минуте вывел вперед Яремчук, а затем Цыганков, Довбик и Судаков довершили дело. Особенно отмечаем Георгия — у него 1+2. Ложка дегтя — травма Виталия Миколенко, но на этот счет Ребров оптимистичен.

Криштиану даже в 39 лет остается важным игроком в сборной Португалии. Вчера он отгрузил дубль в ворота Ирландии, с которой "Селессау" не имели никаких проблем — 3:0. Всего на счету Роналду уже 130 голов за сборную — это лучший результат в истории футбола.

Об этом сообщает Sky Sports, но не вдается в детали. Известно, что "Жирона" намерена выручить за Довбика не менее 40 млн евро. "Атлетико" же этим летом отпускает Альваро Морату и Мемфиса Депая, чтобы обновить нападение.

"Оранье" уже официально сообщили, что на Евро из-за травм не сыграют их ведущие центрхавы Френки де Йонг и Тен Копмейнерс, причем второй получил повреждение уже в лагере сборной, на тренировке. Также Польша объявила, что Роберт Левандовский повредил бедро и пропустит как минимум 1-й тур Евро.

Его зовут Андрес Карраско, он испанец и 12 лет отработал в Ла Масии. В Украине специалист известен по работе с "Шахтером" U-19 в 2018-19 годах; также он возглавлял сборную Кувейта, тренировал в Грузии, Турции и даже Австралии.

Марко Барони подписал с "Орлами" долгосрочный контракт. В прошлом сезоне 60-летний специалист возглавлял "Верону", еще ранее - "Лечче", "Реджину" и уйму еще меньших клубов. "Лацио" в прошлом сезоне под руководством Игора Тудора финишировал 7-м в Серии А.