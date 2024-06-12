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Украина разгромила Молдову, Довбик договаривается с грандом, Роналду обновил рекорд. Главные новости за 11 июня

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Подготовка к Евро для наших завершена

Украина разгромила Молдову, Довбик договаривается с грандом, Роналду обновил рекорд. Главные новости за 11 июня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia

UA-Футбол
Новина українською

Украина в спарринге разгромила Молдову

Команду Сергея Реброва уже на 2-й минуте вывел вперед Яремчук, а затем Цыганков, Довбик и Судаков довершили дело. Особенно отмечаем Георгия — у него 1+2. Ложка дегтя — травма Виталия Миколенко, но на этот счет Ребров оптимистичен.

Роналду обновил рекорд по голам за сборные

Криштиану даже в 39 лет остается важным игроком в сборной Португалии. Вчера он отгрузил дубль в ворота Ирландии, с которой "Селессау" не имели никаких проблем — 3:0. Всего на счету Роналду уже 130 голов за сборную — это лучший результат в истории футбола.

"Атлетико" согласовал контракт с Довбиком — СМИ

Об этом сообщает Sky Sports, но не вдается в детали. Известно, что "Жирона" намерена выручить за Довбика не менее 40 млн евро. "Атлетико" же этим летом отпускает Альваро Морату и Мемфиса Депая, чтобы обновить нападение.

Составы на Евро: беда Нидерландов, проблемы Левандовского

"Оранье" уже официально сообщили, что на Евро из-за травм не сыграют их ведущие центрхавы Френки де Йонг и Тен Копмейнерс, причем второй получил повреждение уже в лагере сборной, на тренировке. Также Польша объявила, что Роберт Левандовский повредил бедро и пропустит как минимум 1-й тур Евро.

ЛНЗ возглавил бывший тренер "Шахтера" U-19

Его зовут Андрес Карраско, он испанец и 12 лет отработал в Ла Масии. В Украине специалист известен по работе с "Шахтером" U-19 в 2018-19 годах; также он возглавлял сборную Кувейта, тренировал в Грузии, Турции и даже Австралии.

“Лацио" официально назначил нового тренера

Марко Барони подписал с "Орлами" долгосрочный контракт. В прошлом сезоне 60-летний специалист возглавлял "Верону", еще ранее - "Лечче", "Реджину" и уйму еще меньших клубов. "Лацио" в прошлом сезоне под руководством Игора Тудора финишировал 7-м в Серии А.

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