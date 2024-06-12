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Почти 1000 оккупантов и 46 артсистем. Обновленные потери России в войне с Украиной

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Более 150 единиц техники

Почти 1000 оккупантов и 46 артсистем. Обновленные потери России в войне с Украиной

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки военных действий российские оккупанты потеряли на поле боя 980 военных убитыми и ранеными, а также 9 танков и 46 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 521 830 (+980) человек,
  • танков - 7911 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 15187 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 13736 (+46) ед,
  • РСЗО - 1099 (+0) ед,
  • средств ПВО - 844 (+2) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042 (+19),
  • крылатых ракет - 2280 (+2),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18736 (+60) ед,
  • специальной техники - 2290 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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