Почти 1000 оккупантов и 46 артсистем. Обновленные потери России в войне с Украиной
Более 150 единиц техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки военных действий российские оккупанты потеряли на поле боя 980 военных убитыми и ранеными, а также 9 танков и 46 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 521 830 (+980) человек,
- танков - 7911 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 15187 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 13736 (+46) ед,
- РСЗО - 1099 (+0) ед,
- средств ПВО - 844 (+2) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11042 (+19),
- крылатых ракет - 2280 (+2),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18736 (+60) ед,
- специальной техники - 2290 (+2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Настроение - предЕВРОпейское. Молдова - Украина 0:4. Видео голов и обзор матча
- ТМ. Молдова - Украина 0:4. Вкус от разгрома испортила потеря Миколенко
- Луческу: Это лучшая версия сборной Украины за все время, она может дойти до полуфинала Евро
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн