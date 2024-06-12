Ночью Силы Обороны сбили Кинжал, четыре крылатые ракеты и все 24 шахеда
ПВО справилось на отлично
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В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Всего россияне применили 30 средств воздушного поражения:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ);
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
- 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
- 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков – Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).
к отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
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