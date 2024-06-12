  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью Силы Обороны сбили Кинжал, четыре крылатые ракеты и все 24 шахеда
В тренде

Ночью Силы Обороны сбили Кинжал, четыре крылатые ракеты и все 24 шахеда

Общие новости
Обновлено

ПВО справилось на отлично

Ночью Силы Обороны сбили Кинжал, четыре крылатые ракеты и все 24 шахеда

тасс

Новина українською

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили 30 средств воздушного поражения:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская область РФ);
  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);
  • 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);
  • 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков – Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

к отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

По теме
yellow-arrow
Почти 1000 оккупантов и 46 артсистем. Обновленные потери России в войне с Украиной
yellow-arrow
Украина разгромила Молдову, Довбик договаривается с грандом, Роналду обновил рекорд. Главные новости за 11 июня
yellow-arrow
В Запорожье застрелили главу Федерации бокса Запорожской области
Кинжал ПВО война с россией ракетная атака БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости