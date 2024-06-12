Сырский: Враг наступает по всему фронту, сосредоточившись на двух направлениях

Российская армия продолжает ведение активных наступательных действий различной интенсивности по всей линии фронта.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед", - говорится в сообщении.

На Покровском и Кураховском направлениях Россия сосредоточила наибольшее количество своих штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад. Однако, по словам Сырского, воины ВСУ "мужественно сдерживают движение врага вперед".

По словам главнокомандующего ВСУ, бои продолжаются и в районах Часового Яра, Клещеевки, Калиновки. Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.

На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед, вглубь наших боевых порядков, и создать так называемый пояс безопасности. В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений.