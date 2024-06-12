Орбан пообещал не блокировать решение НАТО по Украине
Причиной послужили определённые гарантии
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом согласовал не блокировать решение Альянса по Украине.
Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште в среду, сообщает "Европейская правда".
"Всем известно, что позиция Венгрии по российско-украинской войне отличается от позиции большинства государств НАТО.
Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... то это на том, что любые операции за пределами (НАТО - прим.) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует", - сказал Орбан.
В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.
Популярное сейчас
- "У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко
- Миколенко рассказал о своей травме
- Украинская теннисистка потеряла деньги из-за турецкого футбольного агента
- СБУ задержала в Житомире 19-летнего агента РФ, который готовил удары по военным учебным заведениям и больницам
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО