Орбан пообещал не блокировать решение НАТО по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом согласовал не блокировать решение Альянса по Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште в среду, сообщает "Европейская правда".

"Всем известно, что позиция Венгрии по российско-украинской войне отличается от позиции большинства государств НАТО. Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... то это на том, что любые операции за пределами (НАТО - прим.) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует", - сказал Орбан.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.