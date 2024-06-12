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Орбан пообещал не блокировать решение НАТО по Украине

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Причиной послужили определённые гарантии

Орбан пообещал не блокировать решение НАТО по Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом согласовал не блокировать решение Альянса по Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште в среду, сообщает "Европейская правда".

"Всем известно, что позиция Венгрии по российско-украинской войне отличается от позиции большинства государств НАТО.

Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... то это на том, что любые операции за пределами (НАТО - прим.) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует", - сказал Орбан.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

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Источник:
Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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