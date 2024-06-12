ВСУ уничтожили два радара ПВО России в Крыму - Генштаб
Второй раз за три дня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Силы обороны Украины в ночь на среду успешно атаковали российские зенитные ракетные комплексы в Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 12 июня.
На этот раз был нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.
"Подтверждено попадание в районах целей. В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.
Кроме этого, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов рф", - отметили в Генштабе.
Ранее в ВСУ сообщали, что ночью 10 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российскому дивизиону зенитно-ракетного комплекса С-400 в районе Джанкоя и двух С-300 возле Черноморского и Евпатории.
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