ВСУ уничтожили два радара ПВО России в Крыму - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на среду успешно атаковали российские зенитные ракетные комплексы в Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 12 июня.

На этот раз был нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

"Подтверждено попадание в районах целей. В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется. Кроме этого, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов рф", - отметили в Генштабе.

Ранее в ВСУ сообщали, что ночью 10 июня Силы обороны Украины нанесли удары по российскому дивизиону зенитно-ракетного комплекса С-400 в районе Джанкоя и двух С-300 возле Черноморского и Евпатории.