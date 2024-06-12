В Раде зарегистрирован законопроект об "экономическом бронировании"
Концепция должна сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предусматривается возможность экономического бронирования.
Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха.
Соответствующий законопроект №11331, соавтором которого является Наталуха, зарегистрирован в Раде.
В нем, отметил парламентарий, заложена концепция "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменяемых специалистов.
Как это будет работать
- каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 000 грн в месяц за работника - имеет возможность его забронировать;
- уплата повышенного сбора происходит не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами;
- бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года;
- процентный предел забронированных и процедуру будет определять Кабмин. Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".
- По словам Наталухи вскоре в Раду подадут два альтернативных законопроекта, которые будут включать модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс. грн, а также смешанную модель - 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП.
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