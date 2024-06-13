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ВСУ обезвредили еще 980 оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери врага

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Боевая работа продолжается

ВСУ обезвредили еще 980 оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию о потерях российской армии в войне за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали еще 980 оккупантов. Также было уничтожено 17 танков и 34 артиллерийские системы.

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Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 13.06.24 составляют:

  • личного состава - около 522810 (+980) человек,
  • танков - 7928 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 15208 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 13770 (+34) ед,
  • РСЗО - 1099 (+0) ед,
  • средства ПВО - 846 (+2) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11075 (+33),
  • крылатые ракеты - 2285 (+5),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58) ед,
  • специальная техника - 2294 (+4)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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