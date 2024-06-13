ВСУ обезвредили еще 980 оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери врага
Боевая работа продолжается
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию о потерях российской армии в войне за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали еще 980 оккупантов. Также было уничтожено 17 танков и 34 артиллерийские системы.
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Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 13.06.24 составляют:
- личного состава - около 522810 (+980) человек,
- танков - 7928 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 15208 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 13770 (+34) ед,
- РСЗО - 1099 (+0) ед,
- средства ПВО - 846 (+2) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11075 (+33),
- крылатые ракеты - 2285 (+5),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58) ед,
- специальная техника - 2294 (+4)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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