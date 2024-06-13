Украина получит более 1 миллиарда долларов от G7+ для помощи энергосектору
Должно облегчить ситуацию
фото из свободных источников
Страны-партнеры "Группы семи" (G7+) анонсировали дополнительную помощь энергетическому сектору Украины на сумму более 1 миллиарда долларов после последних атак со стороны России.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
В частности, партнеры G7+ предоставят:
- более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
- 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
- 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
- не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;
- донации в форме гуманитарной помощи от государств-членов ЕС.
Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.
В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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Источник:Міненерго України
Опубликовал: Александр Бураков
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