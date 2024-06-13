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Украина получит более 1 миллиарда долларов от G7+ для помощи энергосектору

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Украина получит более 1 миллиарда долларов от G7+ для помощи энергосектору

фото из свободных источников

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Страны-партнеры "Группы семи" (G7+) анонсировали дополнительную помощь энергетическому сектору Украины на сумму более 1 миллиарда долларов после последних атак со стороны России.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В частности, партнеры G7+ предоставят:

  • более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
  • 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
  • 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
  • не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;
  • донации в форме гуманитарной помощи от государств-членов ЕС.

Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об уничтожении 80% тепловой генерации.

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Источник:
Міненерго України
Опубликовал: Александр Бураков
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