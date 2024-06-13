Писториус: Германия передает Украине четверть своих систем Patriot, больше - не может

Германия уже передала Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этих вооружений.

Об этом 13 июня заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает "Укринформ".

"Мы передадим Украине третью системы Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - сказал министр.

Отвечая на вопрос относительно немецких дальнобойных ракет Taurus, министр отметил, что "об этом все уже сказано".