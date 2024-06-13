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Писториус: Германия передает Украине четверть своих систем Patriot, больше - не может

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Слишком ослабит оборонные запасы

Писториус: Германия передает Украине четверть своих систем Patriot, больше - не может

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия уже передала Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этих вооружений.

Об этом 13 июня заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает "Укринформ".

"Мы передадим Украине третью системы Patriot. Таким образом Германия обеспечивает для Украины в целом 3 системы... Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - сказал министр.

Отвечая на вопрос относительно немецких дальнобойных ракет Taurus, министр отметил, что "об этом все уже сказано".

"Наша поддержка важна, ведь Россия пытается уничтожить Украину, Россия ежедневно убивает и ранит людей, систематически и максимально жестоко обстреливает украинские города... Не должно быть сомнений, что мы продолжим стоять на стороне Украины... Мы все едины во мнении о необходимости сделать все для обеспечения возможности Украины защититься против российского агрессора", - сказал Писториус.

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Украина Германия ПВО Patriot война с россией Борис Писториус
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Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Александр Бураков
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