В G7 согласовали выделение Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов

Лидеры стран "Большой семерки" поддержали идею предоставления Украине 50 миллиардов долларов США под залог доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в своем аккаунте в X (ранее - Twitter).

"Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины. Мы используем для этого проценты от замороженных активов - разумный инструмент, который показывает Путину (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", - заявил министр.

Также Линднер отметил, что сейчас прорабатываются все остальные детали.

Ранее глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назвала дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов во время проведения конференции по восстановлению Украины. По ее словам, эти доходы будут уже в июле.