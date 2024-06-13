  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В G7 согласовали выделение Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов
В тренде

В G7 согласовали выделение Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов

Общие новости

Не последние хорошие новости за сегодня

В G7 согласовали выделение Украине 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидеры стран "Большой семерки" поддержали идею предоставления Украине 50 миллиардов долларов США под залог доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в своем аккаунте в X (ранее - Twitter).

"Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины. Мы используем для этого проценты от замороженных активов - разумный инструмент, который показывает Путину (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", - заявил министр.

Также Линднер отметил, что сейчас прорабатываются все остальные детали.

Ранее глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен назвала дату конфискации 1,5 млрд евро доходов от российских активов во время проведения конференции по восстановлению Украины. По ее словам, эти доходы будут уже в июле.

По теме
yellow-arrow
Аргентина стала членом группы "Рамштайн"
yellow-arrow
Канада отправит Украине 2300 ракет CRV7, бронемашины, патроны и системы дистанционного управления
yellow-arrow
Писториус: Германия передает Украине четверть своих систем Patriot, больше - не может
Украина Россия деньги G7 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Christian Lindner
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости