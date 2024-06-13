Канада отправит Украине 2300 ракет CRV7, бронемашины, патроны и системы дистанционного управления

Канада отправит Украине 2300 авиационных ракет CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7), которые ранее использовали канадские силы, 50 бронемашин, 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 тыс. патронов для стрелкового оружия.

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Как передает Интерфакс-Украина, об этом перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, где также состоится 23-е заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

"Сегодня я также объявлю от имени Канады, что мы будем продолжать поддерживать наших друзей в Украине. Во-первых, я объявляю, что Канада предоставит Украине 2300 канадских ракет CRV", - сказал Блэр.

Как отметил канадский министр, последние несколько месяцев проводились испытания этих ракет на предмет их жизнеспособности по запросу Вооруженных сил Украины на это оборудование. Также Канада продолжает испытывать ракеты CRV-7, чтобы осуществить дальнейшие поставки украинцам.

Также Блэр сообщил, что Канада отправит дополнительное количество патронов для стрелкового оружия, а также 29 дистанционных систем Nanuk.

"Nanuk - это дистанционно управляемая боевая станция, которую канадская армия использует на нашей собственной легкой бронетехнике. Она построена канадской компанией Rheinmetall. Система NANUK может устанавливаться на различную бронетехнику в Украине", - рассказал Блэр.

Кроме этого, по словам министра обороны, на этой неделе Канада начинает поставки 50 новых канадских бронемашин в Украину.

"Первые четыре машины покинут Канаду на этой неделе и будут доставлены ВСУ в ближайшие недели. Летом военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение по их использованию", - проинформировал он.

Блэр добавил, что в ближайшие несколько недель Канада также начнет отправку первых партий из 900 дронов для Украины. Сейчас Канада выделила Украине помощь на сумму более 14 млрд канадских долларов.