Аргентина стала членом группы "Рамштайн"
В работе группы принимают участие более 50 стран
фото из свободных источников
Во время Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" 13 июня представили нового члена - Аргентину.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в начале 23 заседания "Рамштайн".
"Итак, впереди у нас много работы. И, к счастью, поддержка Украины в мире растет, а не ослабевает.
Я рад приветствовать Аргентину как нового члена. Министр Петри, рад, что вы с нами", - сказал Остин.
Напомним, что в работе группы принимают участие более 50 стран - все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии, а также из Южной Америки.
The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by ???????? @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs— U.S. Mission to NATO (@USNATO) June 13, 2024
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