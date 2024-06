Аргентина стала членом группы "Рамштайн"

Во время Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" 13 июня представили нового члена - Аргентину.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в начале 23 заседания "Рамштайн".

"Итак, впереди у нас много работы. И, к счастью, поддержка Украины в мире растет, а не ослабевает.

Я рад приветствовать Аргентину как нового члена. Министр Петри, рад, что вы с нами", - сказал Остин.

Напомним, что в работе группы принимают участие более 50 стран - все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии, а также из Южной Америки.

The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by ???????? @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs