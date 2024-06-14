ВСУ уничтожили ещё 1250 оккупантов и 48 артсистем - Генштаб
Обновлённая статистика
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии.
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1250 оккупантов, а также 186 единиц боевой техники.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 524060 (+1250) человек,
- танков - 7936 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 15234 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 13818 (+48) ед,
- РСЗО - 1101 (+2) ед,
- средств ПВО - 849 (+3) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11097 (+22),
- крылатых ракет - 2286 (+1),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18854 (+60) ед,
- специальной техники - 2310 (+16).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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