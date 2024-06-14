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Комбинированный вражеский удар. ПВО ночью сбила 7 крылатых ракет и 17 шахедов

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Комбинированный вражеский удар. ПВО ночью сбила 7 крылатых ракет и 17 шахедов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 14 июня оккупанты запустили по Украине ракеты различных типов и ударные БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Всего враг применил 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА, а именно:

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555,
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М",
  • аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал",
  • 17 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
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Опубликовал: Александр Бураков
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