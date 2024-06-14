Комбинированный вражеский удар. ПВО ночью сбила 7 крылатых ракет и 17 шахедов

В ночь на 14 июня оккупанты запустили по Украине ракеты различных типов и ударные БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Всего враг применил 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА, а именно:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555,

3 баллистические ракеты "Искандер-М",

аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал",

17 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели: