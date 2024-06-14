Украина и Япония подписали соглашение по безопасности. Раскрыты детали
Это произошло во время саммита G7
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 13 июня, Украина и Япония подписали двустороннее соглашение по безопасности.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в сети "Х".
"Премьер-министр Японии Фумио Кисида и я только что подписал соглашение о безопасности между Украиной и Японией. Уникальный документ с одной из самых экономически и технологически развитых стран мира.
Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа ради реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности - это также закрепляет подписанное сегодня соглашение. Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и ради восстановления и реконструкции", - рассказал президент.
В частности, в течение 2024-го года Япония предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов и будет поддерживать Украину в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.
Также вчера стало известно о
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