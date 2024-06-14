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Сборная Украины получит особую защиту на Евро-2024 - МВД Германии

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Сборная Украины получит особую защиту на Евро-2024 - МВД Германии

Фото Дана Балашова - УАФ

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер объявила об особых мерах защиты сборной Украины по футболу во время проведения чемпионата Европы-2024 в Германии.

"Сборной Украины во время Евро-2024 будет предоставлена особая защита.

Для нас это особый вызов, и мы готовимся к этому", – заявила Фезер.

Напомним, Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии сборная Украины сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

Дебют "сине-жёлтых" состоится 17 июня в матче против румынов.

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Германия МВД Национальная сборная Украины Евро 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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