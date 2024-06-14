Сборная Украины получит особую защиту на Евро-2024 - МВД Германии
Во избежание провокаций
Фото Дана Балашова - УАФ
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер объявила об особых мерах защиты сборной Украины по футболу во время проведения чемпионата Европы-2024 в Германии.
"Сборной Украины во время Евро-2024 будет предоставлена особая защита.
Для нас это особый вызов, и мы готовимся к этому", – заявила Фезер.
Напомним, Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии сборная Украины сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.
Дебют "сине-жёлтых" состоится 17 июня в матче против румынов.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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