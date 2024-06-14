Легенда украинского футбола посоветовал Лунину перейти в другой топ-клуб Европы

Обладатель Золотого мяча 1986 Игорь Беланов поделился своими мыслями о будущем украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.

"Я не могу согласиться с тем, что Лунин должен снова стать дублером Куртуа. У Лунина контракт до 2025 года и он не спешит его продлевать, ведь у него есть предложения от топов клубов и его ждет Евро, на котором он может прекрасно себя проявить. Его не устраивает перспектива быть вечно запасным и без гарантий игрового времени он должен покинуть "Реал".

Есть сейчас два варианта – либо "Реал" обещает ему игровое время, либо Лунин перейдет летом в другой клуб. Вариант с "Баварией" выглядит неплохим, слышал об их интересе", – заявил Беланов в интервью Winwin.