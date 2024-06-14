В Украину вернули тела 254 погибших военнослужащих, которые погибли
Вечная память
t.me/Koord_shtab
Украина вернула тела 254 погибших военнослужащих. Об этом сообщили в пятницу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В частности удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитника с Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории РФ.
Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела передадут семьям для достойного захоронения.
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