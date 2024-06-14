IRIS-T, HIMARS и Leopard. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Солидный список
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия передаст новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.
В него вошли:
- 20 машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасами;
- 10 танков боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями и боеприпасами;
- систему ПВО IRIS-T SLM;
- систему ПВО IRIS-T SLS;
- 3 системы HIMARS;
- 21 тысячу боеприпасов калибра 155 мм (от Бундесвера и запасов промышленности);
- 4 антидронные системы;
- 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
- 2 бронированные инженерные машины Dachs;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
- 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
- 3 бортовые система противоракетной защиты для авиации AMPS;
- 100 приборов ночного видения;
- IT-оборудование;
- 16 топливозаправщиков Zetros;
- 100 винтовок MK 556;
- 85 винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов;
- 100 винтовок CR 308;
- 400 тысяч патронов для огнестрельного оружия (со склада Бундесвера и промышленных запасов);
- спасательные лодки
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Источник:bundesregierung.de
Опубликовал: Александр Бураков
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