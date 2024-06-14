  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. IRIS-T, HIMARS и Leopard. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
В тренде

IRIS-T, HIMARS и Leopard. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Общие новости

Солидный список

IRIS-T, HIMARS и Leopard. Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия передаст новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает сайт правительства ФРГ.

В него вошли:

  • 20 машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасами;
  • 10 танков боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями и боеприпасами;
  • систему ПВО IRIS-T SLM;
  • систему ПВО IRIS-T SLS;
  • 3 системы HIMARS;
  • 21 тысячу боеприпасов калибра 155 мм (от Бундесвера и запасов промышленности);
  • 4 антидронные системы;
  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
  • 2 бронированные инженерные машины Dachs;
  • бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
  • 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
  • 3 бортовые система противоракетной защиты для авиации AMPS;
  • 100 приборов ночного видения;
  • IT-оборудование;
  • 16 топливозаправщиков Zetros;
  • 100 винтовок MK 556;
  • 85 винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов;
  • 100 винтовок CR 308;
  • 400 тысяч патронов для огнестрельного оружия (со склада Бундесвера и промышленных запасов);
  • спасательные лодки
  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
В Украину вернули тела 254 погибших военнослужащих, которые погибли
yellow-arrow
Легенда украинского футбола посоветовал Лунину перейти в другой топ-клуб Европы
yellow-arrow
Сборная Украины получит особую защиту на Евро-2024 - МВД Германии
Украина Германия HIMARS Leopard IRIS-T война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bundesregierung.de
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости