Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной

Лидер страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России очертил условия, после выполнения которых он якобы согласится на переговоры с Украиной о прекращении войны.

"Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, там есть, с кем вести переговоры. Наши условия для начала таких переговоров просты и сводятся к следующему: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской..., Херсонской и Запорожской областей - причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту будет приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал российский диктатор и цинично призвал к тому, чтобы "перевернуть трагическую страницу истории" и восстановить отношения с Украиной и Европой.