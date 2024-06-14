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Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной

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Очередной ультиматум

Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер страны-агрессора Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России очертил условия, после выполнения которых он якобы согласится на переговоры с Украиной о прекращении войны.

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"Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, там есть, с кем вести переговоры. Наши условия для начала таких переговоров просты и сводятся к следующему: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской..., Херсонской и Запорожской областей - причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту будет приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал российский диктатор и цинично призвал к тому, чтобы "перевернуть трагическую страницу истории" и восстановить отношения с Украиной и Европой.

Завтра, 15 июня, в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.

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Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
14.06.2024 в 17:01
Баба неси пігулки діду. А якже "реальність на землі"? пуйловські хателкі.
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Комментарии 2
ВасяКулебяка (Козливка)
14.06.2024 в 17:01
Баба неси пігулки діду. А якже "реальність на землі"? пуйловські хателкі.
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MaximSK (Киев)
14.06.2024 в 16:46
Эти условия для нас самоубийственны, поэтому мы никогда их не будем выполнять и вести переговоры с ними бессмысленно пока путин у власти. Они к сожалению могут полностью захватить Донецкую и Луганскую область, но Запорожскую и Херсонскую никогда не смогут
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