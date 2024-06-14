Путин потребовал гарантий безопасности от Запада

Российский диктатор Владимир Путин требует гарантий безопасности от Запада.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент страны-оккупанта заявил во время выступления в МИД РФ.

Он сказал, что Россия якобы никому не угрожает. А Запад "давит на нее", поскольку РФ кажется им очень большой.

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Также он заявил британской журналистке: "А вы требуете от меня каких-то гарантий (безопасности. - Ред.). Вы должны нам дать гарантии, и немедленно! Сейчас!"