Путин потребовал гарантий безопасности от Запада
Кажется, бункерного деда понесло
Photo by SPUTNIKAFP via Getty Images
Российский диктатор Владимир Путин требует гарантий безопасности от Запада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент страны-оккупанта заявил во время выступления в МИД РФ.
Он сказал, что Россия якобы никому не угрожает. А Запад "давит на нее", поскольку РФ кажется им очень большой.
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Также он заявил британской журналистке: "А вы требуете от меня каких-то гарантий (безопасности. - Ред.). Вы должны нам дать гарантии, и немедленно! Сейчас!"
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