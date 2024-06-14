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Путин заявил, что россияне не планировали штурмовать Киев в 2022 году

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Это якобы была операция по принуждению к миру

Путин заявил, что россияне не планировали штурмовать Киев в 2022 году

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что войска РФ якобы не собирались штурмовать Киев в марте 2022 года, а просто хотели "принудить Украину к миру".

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Об этом он сказал во время выступления перед МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска в марте 2022 года стояли возле Киева, но о штурме столицы Украины речь не шла", - утверждает диктатор.

Путин говорит, что таким образом хотел подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

"Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру", - добавил глава Кремля.

Напомним, что российские войска вошли с севера в Киевскую область 24 февраля 2022 года, высадив десант в грузовом аэропорту "Антонов" в Гостомеле, в 25 километрах от Киева.

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Оккупанты планировали "взять столицу за три дня". Однако 2 апреля ВСУ выгнали рашистов из региона, а также из Черниговской и Сумской областей. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

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