Путин заявил, что россияне не планировали штурмовать Киев в 2022 году
Это якобы была операция по принуждению к миру
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Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что войска РФ якобы не собирались штурмовать Киев в марте 2022 года, а просто хотели "принудить Украину к миру".
Об этом он сказал во время выступления перед МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска в марте 2022 года стояли возле Киева, но о штурме столицы Украины речь не шла", - утверждает диктатор.
Путин говорит, что таким образом хотел подтолкнуть Украину к мирным переговорам.
"Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру", - добавил глава Кремля.
Напомним, что российские войска вошли с севера в Киевскую область 24 февраля 2022 года, высадив десант в грузовом аэропорту "Антонов" в Гостомеле, в 25 километрах от Киева.
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Оккупанты планировали "взять столицу за три дня". Однако 2 апреля ВСУ выгнали рашистов из региона, а также из Черниговской и Сумской областей. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.
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