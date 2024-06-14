Зеленский: Это ультиматумы Путина, они не отличаются от тех, которые он выдвигал раньше

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности РФ к переговорам.

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Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию SkyTg24.

"Что я могу сказать: эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал ранее", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, Путин сейчас "занимается возрождением нацизма".

"Это новая волна этого нацизма, который является русским нацизмом", - добавил он.

Зеленский объяснил, что Путин хочет захватить как оккупированные, так и не оккупированные территории Украины.

"Это то же самое, что сделал Гитлер, когда сказал: "Дайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. После этого была Польша, потом оккупация всей Европы", - подчеркнул президент.

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Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.