Зеленский: Это ультиматумы Путина, они не отличаются от тех, которые он выдвигал раньше
Президент Украины ответил на недавние заявления Путина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности РФ к переговорам.
Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию SkyTg24.
"Что я могу сказать: эти сообщения являются ультиматумами, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он выдвигал ранее", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, Путин сейчас "занимается возрождением нацизма".
"Это новая волна этого нацизма, который является русским нацизмом", - добавил он.
Зеленский объяснил, что Путин хочет захватить как оккупированные, так и не оккупированные территории Украины.
"Это то же самое, что сделал Гитлер, когда сказал: "Дайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится". Но нет, это ложь, историческая ложь. После этого была Польша, потом оккупация всей Европы", - подчеркнул президент.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.
Популярное сейчас
- "Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет
- Вчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда
- Сегодня стартует Чемпионат Европы по футболу 2024 года
- Зеленский об "оккупации" Рыжевки на Сумщине: Это пропагандистская операция, российский флаг уничтожен
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО