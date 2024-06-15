1090 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Более двухсот единиц техники были уничтожены
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы обороны ликвидировали 1090 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 212 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 525 150 (+1090) человек,
- танков ‒ 7956 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15263 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 13855 (+37) ед,
- РСЗО – 1103 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 853 (+4) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11148 (+51),
- крылатых ракет ‒ 2293 (+7),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18911 (+57) ед,
- специальной техники – 2322 (+12).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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