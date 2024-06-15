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1090 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Более двухсот единиц техники были уничтожены

1090 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы обороны ликвидировали 1090 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 212 единиц вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 525 150 (+1090) человек,
  • танков ‒ 7956 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15263 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 13855 (+37) ед,
  • РСЗО – 1103 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 853 (+4) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11148 (+51),
  • крылатых ракет ‒ 2293 (+7),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18911 (+57) ед,
  • специальной техники – 2322 (+12).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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