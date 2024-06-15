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На войне против России погиб отец игрока Металлиста Александр Горенко

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Вечная память защитнику

На войне против России погиб отец игрока Металлиста Александр Горенко

Металіст

Новина українською

В борьбе против российских захватчиков погиб Александр Горенко – отец 17-летнего полузащитника "Металлиста" Романа Горенко. Об этом сообщили харьковчане на своих официальных ресурсах.

“Футбольный клуб “Металлист” выражает искренние соболезнования футболисту и его семье

Вечная память Герою!”, – говорится в сообщении клуба.

"Металлист" не сообщил никакой другой информации об этой трагедии.

Роман Горенко – воспитанник "Металлиста". В этом сезоне на его счету одна желтая карточка в семи матчах за команду в Первой лиге.

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Источник:
Офіціний сайт Металіста
Опубликовал: Максим Кучер
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