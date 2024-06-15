Зеленский: Путин должен перейти от языка ультиматумов к языку мирового большинства, желающего справедливого мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на первом заседании Саммита мира в Швейцарии. Цель саммита - согласовать 3 из 10-ти пунктов украинской "формулы мира". Они касаются ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождения украинских пленных и депортированных.

"Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны".

"Мы смогли избежать одной из самых ужасных вещей - разделения мира на противоположные блоки. Здесь есть представители из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, Тихоокеанского региона, Северной Америки, религиозные лидеры. 101 участник. И никто не имеет привилегии решать за другого. Это настоящая многополярность".

"Сама идея войны уже проиграла. Путин должен перейти от языка ультиматумов к языку мирового большинства, которое желает справедливого мира", - сказал президент.

Глобальный саммит мира проходит в Бюргенштоке (Швейцария). Инициатором его проведения выступила Украина. По словам Зеленского, участие в мероприятии принимает 101 участник (страны и организации).