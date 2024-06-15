"Дерьмовое предложение Путина - знак того, что он паникует". Лидеры стран-партнеров дали первые комментарии на Саммите Мира

В Швейцарии сегодня начался первый Глобальный саммит мира. Инициатором его проведения выступила Украина. По словам президента Владимира Зеленского, участие в мероприятии принимает 101 участник (страны и организации).

Лидеры стран-партнеров дали первые комментарии на Саммите Мира.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте: "То, что Путин вчера вышел с этим дерьмовым "мирным предложением" - знак того, что он паникует. Это хорошие новости".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович: "Мир может быть разный. Хорватия за тот мир, где жертвы не должны капитулировать и оставлять агрессору свою собственную территорию".

Президент Польши Анджей Дуда: "Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, в которой, в отличие от европейских государств, никогда не происходил процесс деколонизации, и которая не смогла справиться с демонами своего прошлого как член международного сообщества. Мы должны наконец сказать, что в современном мире больше нет места для колониализма".

Президент Швейцарии Виола Амгерд: "Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Как международное сообщество мы можем помочь проложить этот путь".

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд: "Мы считаем, что очень важно, чтобы международное сообщество поощряло все шаги к серьёзным переговорам. Для этого будут необходимы сложные компромиссы в ходе дорожной карты к миру. И здесь важно подчеркнуть, что любой процесс потребует участия России для того, чтобы он достиг каких-то результатов".

Цель саммита - согласовать 3 из 10-ти пунктов украинской "формулы мира". Они касаются ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождения украинских пленных и депортированных.