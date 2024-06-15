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  3. Клец получил выгодное предложение от Металлиста 1925. Игрок раздумывает, оставаться ли в Вересе - источник
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Клец получил выгодное предложение от Металлиста 1925. Игрок раздумывает, оставаться ли в Вересе - источник

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У него завершается контракт

Клец получил выгодное предложение от Металлиста 1925. Игрок раздумывает, оставаться ли в Вересе - источник

Фото: НК "Верес"

Новина українською

У полузащитника "Вереса" Дмитрия Клеца в конце июня этого года истекает срок действия контракта с клубом. Telegram-канал "Футбол с вертолета" сообщает, что игрок получил предложение о переходе в "Металлист 1925".

Источник отмечает, что харьковчане предлагают значительно лучшие финансовые условия, хотя в приоритете у Дмитрия - остаться в Ровно. Впрочем, от "Вереса" он пока не получил конкретных условий для продления контракта.

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Клец в сезоне 2023/24 годов из-за травм провел за "Верес" лишь 9 матчей, в одном из которых записал в актив ассист. Всего за ровенчан сыграл 46 поединков, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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Верес (Ровно) Дмитрий Клец Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Виктор Иванчук
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