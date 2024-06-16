Испания не заметила Хорватию, Италия дожала Албанию и смерть голкипера Черногории. Главные новости за 15-е июня

"Фурия Роха" стартовала в квартете B с уверенной победы над "шашечными". Команда Луиса де ла Фуэнте по сути обеспечила себе положительный результат, трижды расписавшись в воротах хорватов еще в первом тайме. Героем вечера в Берлине стал хавбек Испании Фабиан Руис, который оформил гол+ассист.

"Скуадра Адзурра" под руководством Лучано Спалетти уже на 23-й секунде пропустила от албанцев. Однако, национальная команда Италии собралась и уже на 16-й минуте матча вела в счете. Представители Апеннинского полуострова доминировали по игре, однако больше не забивали. После первого тура Италия и Испания возглавляют свою группу.

Битва хавбеков - Собослаи против Джаки. Именно с таким заголовком подходили к этому поединку СМИ. В итоге, "красные кресты" трижды поразили ворота Гулачи и одержали уверенную победу. По сути, Швейцария переиграла своего прямого конкурента в борьбе за вторую позицию в квартете A.

Официальный сайт "ирисок" сообщил, что Кевин Кэмпбелл умер в возрасте 54 лет. Он успел поиграть за целый ряд различных клубов. В частности, в составе "канониров" он провел 210 матчей, а в футболке "Эвертона" - 160. В активе форварда есть Кубок Кубков, Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок Англии.

В контрольном матче действующий чемпион мира разгромил Гватемалу - со счетом 4:1. Дублем в этой игре отметился капитан и легенда Аргентины Лионель Месси. Таким образом, многократный обладатель Золотого мяча повторил достижение иранца Али Даеи - у обоих по 108 голов в футболке национальных команд. Рекорд по этому показателю принадлежит Роналду - 130 мячей.

На 27-м году жизни скончался вратарь английского "Миллвола" Матия Саркич. Сам клуб о причине смерти не сообщил и заявил, что не будет давать никаких комментариев по этому поводу. Примечательно, что 5-го июня Матиа отыграл полный поединок в футболке своей сборной против Бельгии, став лучшим игроком той встречи...

Испанское издание Mundo Deportivo информирует, что Серхи Роберто смирился с возможным уходом из стана каталонцев и ищет себе новую команду. Сообщается, что 32-летний испанец интересуется "Жироной", "Севильей" и "Валенсией". В прошлом сезоне во всех турнирах универсальный хавбек и защитник провел 24 матча.