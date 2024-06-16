  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 1160 оккупантов и 58 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага
В тренде

1160 оккупантов и 58 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие новости

Всего – 138 единиц техники

1160 оккупантов и 58 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь рф в войне.

За минувшие сутки войны украинские воины наносили врагу потери в 1160 человек личного состава, а также уничтожали боевую технику. В частности, 6 ББМ и 58 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 526310 (+1160) человек
  • танков – 7956 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 15269 (+6) ед,
  • артиллерийских систем –13913 (+58) ед,
  • РСЗО – 1104 (+1) ед,
  • средства ПВО – 853 (+0) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11159 (+11),
  • крылатые ракеты – 2296 (+3),
  • корабли /катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18967 (+56) ед,
  • специальная техника – 2325 (+3)
По теме
yellow-arrow
Испания не заметила Хорватию, Италия дожала Албанию и смерть голкипера Черногории. Главные новости за 15 июня
yellow-arrow
Полузащитник Вереса Клец получил выгодное предложение от Металлиста 1925 - источник
yellow-arrow
"Дерьмовое предложение Путина - знак того, что он паникует". Лидеры стран-партнеров дали первые комментарии на Саммите Мира
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости