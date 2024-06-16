1160 оккупантов и 58 артсистем. Генштаб обновил данные о потерях врага
Всего – 138 единиц техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновленную статистику потерь рф в войне.
За минувшие сутки войны украинские воины наносили врагу потери в 1160 человек личного состава, а также уничтожали боевую технику. В частности, 6 ББМ и 58 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 526310 (+1160) человек
- танков – 7956 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 15269 (+6) ед,
- артиллерийских систем –13913 (+58) ед,
- РСЗО – 1104 (+1) ед,
- средства ПВО – 853 (+0) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11159 (+11),
- крылатые ракеты – 2296 (+3),
- корабли /катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 18967 (+56) ед,
- специальная техника – 2325 (+3)
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Сапожников
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