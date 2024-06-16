"Очень скромным". Бывший игрок Динамо охарактеризовал Шевченко
Вспомнил времена за киевское Динамо с Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины Темур Парцвания поделился комментариями по поводу Шевченко.
Очень скромным. Он даже голос ни на кого не повышал, просто выходил и делал свое дело. Шева очень переживал, когда у команды что-то не получалось. На тренировках тоже был профессионалом. В общем вел себя достойно, звездной болезни точно не было. Если бы он ставил себя царем, то не достиг бы таких высот и не выиграл бы "Золотой мяч".
Удалось пообщаться с Шевой?
С молодежью он общался меньше, больше говорил с ветеранами - Шовковским, Ващуком.
Напомним, в настоящее время Темур Парцвания играет за команду New Yorke Braveheart.
Популярное сейчас
- Усик приехал в США поддержать Гвоздика. Фото
- И даже рекорд не помог. Италия - Албания 2:1. Видео голов и обзор матча
- Журналист: Английский клуб запросил информацию о Довбике
- Сырский: Враг наступает по всему фронту, сосредоточившись на двух направлениях
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО