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"Очень скромным". Бывший игрок Динамо охарактеризовал Шевченко

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Вспомнил времена за киевское Динамо с Шевченко

"Очень скромным". Бывший игрок Динамо охарактеризовал Шевченко

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины Темур Парцвания поделился комментариями по поводу Шевченко.

Очень скромным. Он даже голос ни на кого не повышал, просто выходил и делал свое дело. Шева очень переживал, когда у команды что-то не получалось. На тренировках тоже был профессионалом. В общем вел себя достойно, звездной болезни точно не было. Если бы он ставил себя царем, то не достиг бы таких высот и не выиграл бы "Золотой мяч".

Удалось пообщаться с Шевой?

С молодежью он общался меньше, больше говорил с ветеранами - Шовковским, Ващуком.

Напомним, в настоящее время Темур Парцвания играет за команду New Yorke Braveheart.

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Темур Парцвания Андрей Шевченко Динамо (Киев)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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