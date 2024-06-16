"Очень скромным". Бывший игрок Динамо охарактеризовал Шевченко

Бывший защитник киевского "Динамо" и юношеской сборной Украины Темур Парцвания поделился комментариями по поводу Шевченко.

Очень скромным. Он даже голос ни на кого не повышал, просто выходил и делал свое дело. Шева очень переживал, когда у команды что-то не получалось. На тренировках тоже был профессионалом. В общем вел себя достойно, звездной болезни точно не было. Если бы он ставил себя царем, то не достиг бы таких высот и не выиграл бы "Золотой мяч".

Удалось пообщаться с Шевой?

С молодежью он общался меньше, больше говорил с ветеранами - Шовковским, Ващуком.