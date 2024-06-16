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"Регбист". Леоненко объяснил за прозвище Мудрику

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Недоволен результатом украинца

"Регбист". Леоненко объяснил за прозвище Мудрику

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал действия Михаила Мудрика и рассказал о том, какое новое прозвище он дал Михаилу.

"Мудрика постоянно критикуют. Да он и с Молдовой умудрился опозориться - сколько брака сделал! Я ему уже даже новое прозвище придумал. Раньше я его называл "Мишка 70", а сейчас он у меня "регбист". Смотришь на него, а ему весь время поля мало, и оно постоянно за ворота забегает, как регбисты в падении", — приводят слова Леоненко Sport-express.ua.

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Напомним, за сборную Украины Мудрик отыграл 21 матч, из которых забил 2 гола.

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Источник:
Sport-Express
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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