"Регбист". Леоненко объяснил за прозвище Мудрику

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал действия Михаила Мудрика и рассказал о том, какое новое прозвище он дал Михаилу.

"Мудрика постоянно критикуют. Да он и с Молдовой умудрился опозориться - сколько брака сделал! Я ему уже даже новое прозвище придумал. Раньше я его называл "Мишка 70", а сейчас он у меня "регбист". Смотришь на него, а ему весь время поля мало, и оно постоянно за ворота забегает, как регбисты в падении", — приводят слова Леоненко Sport-express.ua.