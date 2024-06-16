Бригады Азов и Буревій совместно продвинулись на 1 км в глубину и 2 км в ширину в Серебрянском лесу
Завершение одного из этапов наступательных действий на своем направлении
Фото: 12-та бригада спеціального призначення Азов /Автор - невідомий
Бригады Национальной Гвардии "Азов" и "Буревій" совместно продвинулись на один километр в глубину и два километра в ширину на Луганщине.
Об этом информирует пресс-служба "Азова" на своей странице в Телеграме.
"12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.
В результате совместных действий подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении.
Просим СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій".
Успех любит тишину!", – говорится в сообщении.
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