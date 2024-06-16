Полесье объявило об уходе Василия Кравца

Житомирское "Полесье" объявило о досрочном расторжении контракта с защитником Василием Кравцом. Он выступал за клуб с марта этого года.

Под конец сезона Василий потерял место в стартовом составе команды. Всего провел за "Полесье" 7 матчей, заработал в пассив 2 желтые и 1 красную карточки.

В своей карьере Кравец выступал за "Карпаты", "Луго", "Леганес", "Лех", Спортинг" Х, "Ворсклу" и "Днепр-1".