Полесье объявило об уходе Василия Кравца
Покинул команду досрочно
Фото: ФК Полісся
Житомирское "Полесье" объявило о досрочном расторжении контракта с защитником Василием Кравцом. Он выступал за клуб с марта этого года.
Под конец сезона Василий потерял место в стартовом составе команды. Всего провел за "Полесье" 7 матчей, заработал в пассив 2 желтые и 1 красную карточки.
В своей карьере Кравец выступал за "Карпаты", "Луго", "Леганес", "Лех", Спортинг" Х, "Ворсклу" и "Днепр-1".
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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